Słowaccy psychiatrzy apelują do premiera. Chcą refleksji lub odejścia

Ponad stu specjalistów z dziedziny psychiatrii i psychologii w Słowacji wystosowało list otwarty do premiera Roberta Ficy, wzywając go do autorefleksji lub odejścia z polityki. W liście podkreślili, że jego działania wpływają na zmianę kultury politycznej i polaryzację społeczeństwa. Premier Fico odpowiedział, że zmiana rządu wymaga wygranych wyborów.