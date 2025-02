Ukraińcy zszokowani. Chcą ostrej reakcji na słowa Trumpa

- Ta narracja, która teraz się nasila ze strony USA, jest bardzo niebezpieczna. Trump mówi po prostu to, co Putin chce usłyszeć. To skandal twierdzić, że Ukraina wywołała tę wojnę. To potworne kłamstwo, które powinno spotkać się z bardzo ostrą reakcją ze strony Europy - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Vasylyna Lychko, mieszkanka Odessy.