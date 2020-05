Słońce jest coraz mniej aktywne. To nie wróży dobrze. Skutki mogą być wręcz katastrofalne

Słońce weszło w okres "minimum słonecznego"

Według naukowców, Słońce mogło wejść w okres "minimum słonecznego". Jak podkreślają badacze, od stu dni nie zaobserwowali na powierzchni Słońca żadnych ciemniejszych plam słonecznych, które pojawiają się zwykle, przy większej aktywności Słońca. Są to miejsca, gdzie temperatura jest niższa. Natomiast skoro teraz ich nie ma na powierzchni Słońca, to oznacza, że aktywność gwiazdy spadła.

Słońce w okresie "minimum słonecznego". Co to oznacza dla nas?

Co dla nas, jako mieszkańców Ziemi, oznacza fakt, że Słońce weszło w jeden z najgłębszych okresów "minimum słonecznego"? Może to nieść za sobą katastrofalne skutki. Przede wszystkim może wywołać zmianę pogody. Mogą pojawić się bardzo niskie temperatury, ale nie tylko. Możliwe są też trzęsienia ziemi i głód. Cytowany przez "The Sun" astronom dr Tony Phillips powiedział, że pole magnetyczne Słońca osłabło, a to umożliwia dodatkowe promieniowanie kosmiczne do Układu Słonecznego.