Słodko-gorzka rocznica wyborów [OPINIA]

Tu została zrealizowana ważna obietnica, ponieważ namacalna dla wielu wyborców. To podwyżki. Obietnica miała znaczenie szczególne, ponieważ zmiany wynagrodzenia dotyczyły także nauczycieli, którzy mieli - mówiąc oględnie - trudne relacje z poprzednią władzą. Wyzwania i problemy ludzi pracujących w instytucjach publicznych są wciąż duże, ale to był dobry krok. Państwo otacza opieką swoich obywateli, rząd nie tylko utrzymał dotychczasowe świadczenia, ale dodał nowe. Taki komunikat próbował wysłać Donald Tusk do wyborców.