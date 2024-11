"Słodkie Usprawiedliwienie" - firma Wedel zachęca, by na Mikołajki podarować dzieciom CZAS RAZEM

Maciej Herman, Dyrektor Zarządzający firmy Wedel: "Słodkie Usprawiedliwienie to stworzona przez naszą załogę inicjatywa, w którą może się zaangażować każda firma. Wpisuje się ona w założenia celu wyższego istnienia Wedla tj. zaangażowanie w budowanie i wzmacnianie relacji międzyludzkich poprzez promowanie spędzania czasu razem. Akcja jest także odpowiedzią na niepokojące zjawisko osamotnienia, mające swoje odzwierciedlenie m.in. w wynikach raportu Fundacji Unaweza "Młode Głowy", które wskazują na to, że 37,5% młodych ludzi odczuwa samotność[1]".

Celem Słodkiego Usprawiedliwienia jest promowanie wspólnych chwil i budowanie silniejszych więzi między pracownikami, pracowniczkami i ich bliskimi. Akcja polega na tworzeniu przez dzieci usprawiedliwień w formie listów do Firmowego Mikołaja. Słodka korespondencja umożliwia ich rodzicom skorzystanie z dodatkowego czasu wolnego od pracy na wspólne aktywności rodzinne.

Inicjatywa jest odpowiedzią na rosnący problem samotności wśród młodych ludzi oraz presję związaną z zachowaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wśród rodziców. Wedel zachęca inne firmy i organizacje do popularyzacji Słodkiego Usprawiedliwienia i tym samym wspierania pracowników w budowaniu relacji rodzinnych i społecznych.

Słodkie Usprawiedliwienie angażuje w działania nie tylko dzieci i rodziców, ale również pracodawców i przedsiębiorców. Obecnie, w nowoczesnych firmach odchodzi się od chłodnych relacji biznesowych między współpracownikami, na rzecz poczucia wspólnoty i tworzenia trwałych relacji. Włączanie się kolejnych organizacji w tę akcję jest zatem świetną okazją do stworzenia dodatkowej inicjatywy dla społeczności pracowniczej, która pozwoli na skrócenie dystansu między pracownikami i pracowniczkami a zarządem. W tym scenariuszu to osoba decyzyjna wciela się w rolę Firmowego Mikołaja, do którego trafiają listy od dzieci pracowników.