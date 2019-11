Śledzińska-Katarasińska: nie mam nic wspólnego z decyzją marszałek Sejmu

"Nie mam nic wspólnego z decyzją marszałek Sejmu Elżbiety Witek w sprawie głosowania nad kandydatami do KRS" - przekazała w sobotę posłanka KO Iwona Śledzińska-Katarasińska.

"W związku z powtarzającymi się informacjami jakobym była jedną z osób proszących panią marszałek Witek o anulowanie pierwszego głosowania nad kandydatami do KRS kategorycznie wyjaśniam: popełniłam błąd w tym głosowaniu, przedwcześnie kończąc procedurę, ale nie zwracałam się o jej unieważnienie z powodu kłopotów technicznych, a jedynie przyznając się do błędu pytałam, czy ja - jako że głosowanie ciągle trwało - mogę do niego powrócić. Pani marszałek z uśmiechem odpowiedziała, że jest to niemożliwe" - napisała posłanka KO w sobotę w oświadczeniu przesłanym PAP.