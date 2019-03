SLD zdradza jak chce wydać 40 mld zł. Mieszkania zamiast "Piątki Kaczyńskiego"

Partia Włodzimierza Czarzastego przedstawiła szczegóły akcji "Po Prostu Mieszkanie!". To cześć cyklu, w ramach którego będą zdradzane elementy programu SLD. Według ugrupowania problem mieszkań w Polsce można rozwiązać przeznaczając na nie środki, które PiS chce wydać na nowe obietnice wyborcze.

PiS na konwencji partyjnej obiecał Polakom tzw. "Piątkę Kaczyńskiego". Jej realizacja obejmuje rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko, wypłatę 13 emerytury dla emerytów, brak podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia, zwiększenie kwoty wolnej od podatku i przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych. Koszt projektu ma wynieść ok. 40 mld zł.

Do obietnic Prawa i Sprawiedliwości nawiązało SLD. W poniedziałek wystartowało z cyklem "Po Prostu", w ramach którego chcą przedstawiać program partii. Założeniem jest rozwiązanie jednego z problemów Polaków, na które można wykorzystać środki, jakie PiS chce przeznaczyć na swoje obietnice. Na początek partia Włodzimierza Czarzastego poruszyła kwestię mieszkalnictwa.

Lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej chce przeznaczyć 40 mld zł dla 800 tys. osób. Każda z nich otrzymałaby po 50 tys. bezzwrotnego wkładu "bez względu czy są w związku czy nie i czy posiadają zdolność kredytową". - To ma być inwestycja, adresowana głównie do młodych, która w ciągu 4-5 lat ma osiągnąć 200 mld zł, co stanowi połowę budżetu kraju - mówi Czarzasty. W ten sposób SLD chce za rozwiązać problem braku 2 mln mieszkań w naszym kraju.