Sławomir Nowak na podsłuchu? Sztab Trzaskowskiego twierdzi, że służby przekazywały tajne informacje sztabowi Dudy

Politycy Platformy Obywatelskiej przez wiele miesięcy zaprzeczali, jakoby Sławomir Nowak działał w sztabach wyborczych Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Rafała Trzaskowskiego. Dziś przekonują, że Nowak mógł być ofiarą inwigilacji służb - po to, by uderzyć w sztab PO i uzyskać poufne informacje z kampanii. Liderzy Platformy nie wykluczają wniosku o powołanie komisji śledczej w tej sprawie.

Wirtualna Polska jako pierwsza poinformowała w styczniu tego roku, że Sławomir Nowak - były minister w rządzie PO-PSL oraz wysoki urzędnik w Kancelarii Premiera Donalda Tuska - doradza Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, byłej kandydatce Platformy Obywatelskiej na prezydenta RP. Politycy PO oficjalnie nie chcieli potwierdzić tych informacji, ale nieoficjalnie przyznawali, że Nowak faktycznie pomaga w kampanii.

Później - jak również pisaliśmy w WP - gdy doszło do wymiany kandydata PO, Sławomir Nowak doradzał sztabowi wyborczemu Rafała Trzaskowskiego. Według naszych informacji, na ostatnim, kluczowym etapie kampanii były współpracownik Donalda Tuska znalazł się już w ścisłym sztabie kandydata PO na prezydenta.

Przypomnijmy: niedługo po wyborach prezydenckich 12 lipca, były minister transportu i były szef ukraińskiej agencji drogowej Ukrawtodor został zatrzymany w związku z podejrzeniem korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i praniem pieniędzy w Polsce i na Ukrainie. Postawiono mu sześć zarzutów, a sąd zdecydował o tym, że Nowak spędzi w areszcie trzy miesiące.

Politycy opozycji twierdzą, że sprawa ma podłoże polityczne, a akcja służb wymierzona była pośrednio w kandydata PO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. - Jeżeli prawdą jest, że zarzuty dotyczą pracy na Ukrainie, a Sławomir Nowak był inwigilowany do lipca i podsłuchiwany przez służby, to możemy mieć do czynienia z wyjątkowym skandalem. Mogło chodzić o to, by mieć nasłuch na sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego - powiedział przewodniczący PO Borys Budka w programie "Graffiti Polsat News".

Lider Platformy tym samym po raz pierwszy oficjalnie przyznał, że Nowak był jedną z osób, które "doradzały i dzieliły się swoją wiedzą w kampanii". - To była wymiana informacji, omawianie pewnych strategii, wymiany myśli. Jeżeli prawdą jest to, co mówią niektóre media, że celem polskich służb nie było wyjaśnianie czegoś, co już dawno było zamknięte na Ukrainie, a monitorowanie przeciwników politycznych, w tym samego kandydata na prezydenta, to mamy rzecz bulwersującą i skandaliczną - przekonuje Borys Budka.

Zobacz też: Plany Kaczyńskiego i 17 województwo. Zgorzelski: możliwe wybory jesienią

Wicemarszałek Sejmu dla WP: Zatrzymania polityków opozycji dopiero się zaczynają

Jak komentują to politycy PiS? W kpiącym tonie. - Nagle Platformie się przypomniało, że Nowak jednak działał w sztabie Trzaskowskiego. Aferę z Nowakiem próbują odwrócić po to, by uderzyć w nas. To śmieszne. I nie, nie czerpaliśmy informacji o kampanii Trzaskowskiego z komórki Nowaka - śmieje się jeden z polityków PiS pracujących w sztabie Andrzeja Dudy.

Jednak wysoko postawieni przedstawiciele partii rządzącej nie wykluczają, że były minister w rządzie PO-PSL faktycznie był podsłuchiwany. - Jeżeli Sławomir Nowak był podsłuchiwany, to coś mogło przeniknąć [do służb] ze sztabu PO. Nie mam pojęcia. Podsłuch można założyć wskutek wypełnienia pewnych procedur sądowych i prokuratorskich. To nie jest tak, że ktoś może sobie wymyślić, że będzie podsłuchiwał pana Nowaka. Koincydencja czasowa z kampanią? To przypadek. Zarzuty opozycji w tym temacie są niepoważne - powiedział w TVN24 szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki.

Ale poważnie do sprawy podchodzą politycy opozycji, nie tylko z Platformy. - To musi budzić niepokój. W ostatnim tygodniu kampanii informacje przekazywane przez Sławomira Nowaka mogły być bezcenne w rozgrywce o prezydenturę - twierdzi Marek Biernacki z PSL-Koalicji Polskiej, były minister spraw wewnętrznych, obecnie członek sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych.

Jego kolega z klubu parlamentarnego PSL-Koalicja Polska, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski dodaje w rozmowie z WP: - Służby są dziś ukierunkowane politycznie, więc niczego nie możemy wykluczyć. Zatrzymania polityków opozycji dopiero się rozpoczynają.

Giertych: PiS miał nagrania całości rozmów sztabu i polityków PO

Platforma Obywatelska - jak słyszymy - będzie domagać się nie tylko zajęcia się sprawą przez sejmową Komisję ds. Służb Specjalnych. Największa partia opozycyjna nie wyklucza także złożenia wniosku o powołanie komisji śledczej w tej sprawie.

- Wygląda na to, że sprawa ze Sławomirem Nowakiem mogła służyć do tego, by inwigilować polską opozycję - uważa Marcin Kierwiński, pracujący przy sztabie wyborczym Rafała Trzaskowskiego. - Dziś potrzeba jasnego głosu kordynatora ds. służb Mariusza Kamińskiego, który powinien wyjść i na sali sejmowej powiedzieć jasno, czy takie praktyki były stosowane. To jest bardzo, bardzo poważna sprawa. Koincydencja zdarzeń, bliskość tej sytuacji z terminem wyborów, nie jest przypadkowa. Służby w państwie PiS działają jak policja polityczna - przekonuje sekretarz generalny Platformy.

- Jeśli mielibyśmy do czynienia z inwigilacją przeciwników politycznych, to byłoby coś, co w cywilizowanym państwie demokratycznym nie powinno mieć miejsca - dodaje rzecznik sztabu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, a później sztabowiec Rafała Trzaskowskiego, Adam Szłapka.

"Ze sprawą Nowaka czekano do wyborów, gdyż po pierwsze mogli go podsłuchiwać, a po drugie do wszystkich dzwoniących do niego na siedem dni mogli zakładać tzw. NN, czyli podsłuch bez zgody sądu. Wniosek: PiS miał nagrania całości rozmów sztabu i polityków PO" - napisał na Twitterze mec. Roman Giertych.

O te polityczne zarzuty stawiane przez przedstawicieli opozycji zapytaliśmy rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych. Do momentu publikacji tego artykułu nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Niebezpieczny Pegasus

Według doniesień dziennikarek śledczych dziennika "Rzeczpospolita", do zebrania dowodów w sprawie Sławomira Nowaka służby miały wykorzystać system Pegasus, czyli narzędzie za pośrednictwem którego można włamać się do telefonu użytkownika bez jego wiedzy i uzyskać dostęp m.in. do zdjęć, rozmów, wiadomości, poczty elektronicznej i aktywności na portalach społecznościowych.

System pozwala też zdalnie - bez wiedzy posiadacza - uruchamiać i korzystać m.in. z mikrofonu, aparatu fotograficznego czy informacji o lokalizacji. Oznacza to, że możemy być całkowicie nieświadomi tego, że jesteśmy inwigilowani.

Osoby mające dostęp do Pegasusa mogą przejrzeć zawartość dowolnego smartfona w każdej sieci, nie zważając na chroniące go zabezpieczenia. Choć Pegasus nie jest narzędziem służącym masowej inwigilacji i jest wykorzystywany do sprawdzania konkretnych osób, eksperci nie mają wątpliwości, że jest on niebezpieczny.