Sławomir Neumann zapewnia: meble kupiłem, a nie dostałem. Podejrzewam, że pójdę do sądu z TVP Info

To kolejny przypadek kłamstw i hejtu na zlecenie polityczne i nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez TVP - twierdzi szef klubu PO-KO Sławomir Neumann. Polityk nie wyklucza, że pozwie telewizję, za materiał, w którym zarzucono mu przyjęcie korzyści majątkowych.

TVP Info poinformowała w poniedziałek na portalu, że Neumann miał przyjmować korzyści majątkowe w postaci mebli od firmy spod Starogardu Gdańskiego. Według nieoficjalnych informacji tvp.info, może chodzić o meble o wartości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Obecny szef klubu PO-KO miał także lobbować w PZU, by wypłacono 10-milionowe odszkodowanie wspomnianej firmie meblarskiej, której zakład spalił się w 2015 r.

- Nigdy nie załatwiałem nikomu żadnego odszkodowania z PZU, żadnej firmie czy osobie fizycznej, to po pierwsze. Po drugie meble były kupowane w tej firmie - w prokuraturze są dokumenty, bo mnie przesłuchiwał jako świadka prokurator. To były i faktury i dowody wpłat - zapewnił Sławomir Neumann.

Neumann wyjawił, że pierwsze meble w tej firmi - do swojego biura poselskiego - kupił 12 lat temu. - Czy 12 lat temu zakładałem, że będę hipotetycznie pomagał komuś w PZU? To jest jakiś obłęd po prostu, czysty obłęd - powiedział szef klubu PO-Koalicji Obywatelskiej. - To jest próba już takiego oczerniania na poziomie skrajnej podłości, w której, jak rozumiem, bierze udział prokurator dający jakieś przecieki z absurdalnego prowadzonego postępowania - dodał.