PiS z akcją przeciwko Sławomirowi Neumannowi. Szef klubu PO-KO pod ostrzałem. PiS: "Kiedy dymisja?"

Politycy Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie, od kilku dni, uderzają w Sławomira Neumanna, byłego wiceministra zdrowia w rządzie PO-PSL. To efekt niedawnych publikacji medialnych o - jak twierdzi PiS - "daleko idących nieprawidłowościach w sprawach majątkowych" czołowego polityka Platformy. PiS domaga się rezygnacji Neumanna. I publikuje spot o szefie klubu PO-KO.

- Będziemy odliczać kolejne dni bez tej reakcji. Nie pozwolimy Platformie, aby nie stosowała się do wysokich standardów, które wyznacza PiS - stwierdził Horała na briefingu w Sejmie. Jak zapowiedział poseł PiS, tablica będzie prezentowana w Sejmie do skutku, do czasu reakcji Grzegorza Schetyny.

Poseł wysłał do portalu osobne wyjaśnienia: "Samochód kupiony przez moją żonę był wykazywany w jej oświadczeniu majątkowym tak jak i kredyt zaciągnięty na ten zakup. Jako że są wątpliwości, czy ja także powinienem wpisać to w oświadczenie majątkowe, to złożyłem odpowiednią korektę i w moim oświadczeniu też jest on ujęty. (...) Nie zatrudniam w moim biurze nikogo z rodziny ani nie kupuję usług u członków rodziny. Wpłaty na konto, które miały miejsce, tak jak opisałem to w wyjaśnieniach przesłanych do CBA do których jak rozumiem ma Pan dostęp, pochodzą od mojej córki, która mieszka i pracuje w Holandii".