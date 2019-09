Sławomir Cenckiewicz ma przeprosić Sławomira Nitrasa. "Będzie apelacja!"

Sąd Okręgowy w Szczecinie zdecydował, że historyk i publicysta Sławomir Cenckiewicz ma przeprosić posła PO Sławomira Nitrasa za wpis na Twitterze. W swoim poście Cenckiewicz miał sugerować, że Nitras popełnił przestępstwo podczas wykonywania mandatu posła.

- Co najmniej jeden z memów sugeruje, że powód jest złodziejem. Sugestia ta jest wyraźna. Umieszczenie na cudzym zdjęciu napisu z cytowaniem treści paragrafu miało osiągnąć właśnie ten konkretny cel. To nigdy nie jest żart, to nigdy nie jest satyra - stwierdziła sędzia Joanna Kitłowska-Moroz, uzasadniając wyrok. - Nie można nikogo nazywać złodziejem ani posądzać o bycie złodziejem, jeżeli nie ma dowodów na to, że ktoś jest złodziejem - dodała.