Śląskie. Wyjątkowa wystawa "polskiego" dziadka Leonardo di Caprio

Stanisław Szukalski to mistrz rzeźbiarskiego dłuta i rysunku, artysta przekraczający granice wyobraźni. Buntownik często porównywany do Michała Anioła czy Rodina. Twórca walczący ze światem zastanych artystycznych autorytetów, geniusz uznający jedynie własną sztukę. Twórca pucharu Gordona Benneta, prekursor komiksów, wreszcie bohater filmu zrealizowanego przez rodzinę Leonarda di Caprio.

Oprócz dzieł mistrza detalu na wystawie można zobaczyć także prace artystów skupionych wokół "przyszywanego" dziadka Leonardo di Caprio. Ojciec słynnego aktora, Giorgio di Caprio, wraz z grupą znajomych kalifornijskich artystów przyjaźnił się z Szukalskim. O tej niezwykłej znajomości opowiada film "Walka: Życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego" ("Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski"), który można zobaczyć na platformie Netflix. Sam Leonardo opowiadał, że to na bazie rozmów z "przyszywanym dziadkiem", bo tak go nazywał, zbudował postać Jacka Dawsona, bohatera megahitu "Titanic".