Śląskie. Wybrał się w podróż pijany, bez uprawnień i nieoświetlonym ciągnikiem

Śląskie. Pijany w nieoświetlonym ciągniku na drodze krajowej

- Skierowany na miejsce patrol drogówki zauważył opisywany ciągnik w miejscowości Opatów. Pojazd nie posiadał sprawnego tylnego oświetlenia i był niewidoczny dla innych uczestników ruchu, czym stwarzał zagrożenie na drodze. Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości 54-letniego kierującego. Okazało się, że miał on w organizmie 2.5 promila alkoholu. Ponadto kierował pojazdem mechanicznym pomimo cofniętych uprawnień. Sprawą nietrzeźwego kierującego zajmą się teraz kłobuccy kryminalni – opisuje zdarzenie kłobucka komenda.

Mężczyźnie grozi wysoka grzywna oraz kara do lat 2 więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje prokurator i sąd.

Policjanci mikołowskiej drogówki dostali pilne wezwanie do Orzesza na ulicę 22 Lipca. Tam bowiem miał znajdować się potrącony przez samochód rowerzysta , a sprawca zdarzenia miał zbiec z miejsca wypadku.

W rowie, na łuku drogi siedział mężczyzna. Okazało się, że to 56-letni mieszkaniec Orzesza. Początkowo twierdził, że sytuacja w jakiej się znalazł to efekt jazdy nieodpowiedzialnego kierowcy auta. Szybko jednak wyszło na jaw, że historia została przez poszkodowanego wymyślona. Rowerzysta miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu i jak później przyznał - obawiał się co powie jego żona.