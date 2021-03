Śląskie. Startuje letni rozkład lotów. 132 trasy regularne

132 trasy regularne i czarterowe do 103 lotnisk zlokalizowanych w 32 państwach na czterech kontynentach zaoferują przewoźnicy lotniczy oraz biura podróży w letnim rozkładzie lotów Katowice Airport. Rozkład zacznie obowiązywać od niedzieli 28 marca.

Niestety, z powodu pandemii, większość z tych połączeń nie będzie dostępna wraz z wejściem w życie rozkładu letniego. Zgodnie z zapowiedziami przewoźników i biur część z nich ma być uruchamiana stopniowo, najwięcej w maju i czerwcu. Ze względu na sytuację epidemiczną sieć połączeń może podlegać zmianom.

Ogółem w tegorocznym rozkładzie pasażerowie będą mogli korzystać z 68 tras regularnych do 56 lotnisk w 20 państwach.

Śląskie. Najpopularniejsze Włochy

Najwięcej, 12 tras dostępnych ma być do Włoch. Pięć z nich zapewni Ryanair: do Katanii (od 1 maja), Mediolanu-Bergamo (od 1 maja), Bolonii (od 3 maja), Alghero (od 2 czerwca) oraz Trapani (od 3 lipca). Wizz Air zapewni cztery kierunki: Mediolan-Bergamo (od 31 maja), Rzym-Ciampino (od 2 czerwca), Katanię (od 3 czerwca) i Alghero (od 17 czerwca). Włoskie połączenia zaoferuje również debiutujący w Katowice Airport przewoźnik Lumiwings, który z Pyrzowic poleci do Forli (inauguracja 4 czerwca) i Perugii (inauguracja 4 czerwca). Jedną trasę – Olbię (inauguracja 2 czerwca) – obsłużą Polskie Linie Lotnicze LOT.

W letnim rozkładziedostępnych ma być osiem połączeń regularnych do Grecji. PLL LOT poleci: na Rodos (od 29 maja), Korfu (inauguracja 29 maja), do Salonik (inauguracja 2 czerwca) oraz Aten (inauguracja 3 czerwca). Wizz Air obsłuży: Ateny (od 3 czerwca), Mykonos (od 14 czerwca) oraz Korfu (od 16 czerwca). Jedną trasę – Ateny (od 2 maja) – zapowiedział Ryanair.

Z lotniska w Pyrzowicach polecimy też do Wielkiej Brytanii. Wizz Air będzie latał do Londynu-Luton (kierunek już dostępny), Doncaster Sheffield (do 10 kwietnia, potem przerwa do 17 maja), Bristolu (od 17 maja) oraz Liverpoolu (od 31 maja). Ryanair poleci do Londynu-Stansted (od 29 marca), Birmingham (od 1 maja), Edynburga (od 1 maja) oraz Manchesteru (od 2 maja).

Siedem tras regularnych to kierunki hiszpańskie. Wizz Air zapowiedział: Teneryfę (od 28 marca), Fuerteventurę (od 9 maja), Barcelonę (od 31 maja), Castellon (od 1 czerwca), Santander (od 19 czerwca) oraz Palmę De Mallorca (od 25 czerwca). Również PLL LOT będzie latał do Palma De Mallorca (od 2 czerwca).

Śląśkie. Z Pyrzowice na Ukrainę i do ZEA

Na Ukrainę poleci m.in. Wizz Air, jego trasy to: Zaporoże (inauguracja 3 kwietnia, loty do 10 kwietnia, potem przerwa do 1 maja), Kijów-Żuliany (od 31 maja), Lwów (od 1 czerwca) oraz Odessa (od 2 czerwca). Ryanair zaoferuje Kijów-Boryspol (od 2 kwietnia) oraz Odessę (od 1 maja). Debiutujący w Katowicach ukraiński przewoźnik SkyUp Airlines poleci do Kijowa-Boryspolu (inauguracja 29 maja).

Kierunki niemieckie Wizz Air to: Dortmund (trasa już dostępna) i Kolonia-Bonn (od 1 czerwca). Te same kierunki obsłuży Ryanair – rejsy do Dortmundu od 28 marca, a do Kolonii-Bonn od 1 maja. Jedno połączenie – do Frankfurtu (od 31 maja) – zaoferuje Lufthansa.

Do Norwergii Wizz Air poleci do Oslo-Torp (od 27 marca do 9 kwietnia, potem przerwa do 3 maja), Bergen (od 31 maja) i Stavanger (od 1 czerwca), a Ryanair do Oslo-Gardermoen (od 2 lipca).

Trzy trasypowiodą do Bułgarii: Burgas (od 28 maja) oraz Warnę (inauguracja 1 czerwca) obsłuży PLL LOT; do Burgas (od 25 czerwca) poleci także Wizz Air. Po dwie trasy będą dostępne na Cypr oraz do Szwecji. Loty do Larnaki (od 30 kwietnia) będzie wykonywał Wizz Air, a do Pafos (od 2 maja) – Ryanair. Wizz Air już obecnie lata do portu Sztokholm-Skavsta; do Malmo zacznie 1 czerwca.

Pojedyncze trasy Wizz Air do poszczególnych państw to: Eindhoven w Holandii (loty dostępne do 9 kwietnia, potem przerwa do 31 maja), Reykjavik na Islandii (od 2 kwietnia do 9 kwietnia, potem przerwa do 3 maja), Kutaisi w Gruzji (od 31 maja), Tel Awiw w Izraelu (od 1 czerwca), Malta (od 3 czerwca), Split w Chorwacji (od 26 czerwca), Podgorica w Czarnogórze (od 26 czerwca) oraz Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (od 17 września).

Jedno połączenie do Dublina w Irlandii obsłuży Ryanair od 1 maja. PLL LOT będą kontynuowały obsługę rejsów z Katowice Airport do Warszawy.

W ramach połączeń czarterowych biura podróży oferują z Katowic w letnim rozkładzie możliwość podróży 64 trasami do 19 państw.

