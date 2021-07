Śląskie. Prognoza pogody. Szykują się zmiany

Śląskie. Jak pogoda w środę?

Co to oznacza? W środę zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, lokalnie małe. Słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 do 25 st., nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat: około 17 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni i zachodni.