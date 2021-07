Prognoza pogody. Wrócą upały i burze

Pogoda. W nocy będzie chłodno

Spędzając czas wolny pod namiotami, warto zadbać o coś ciepłego. Według synoptyków w nocy z wtoku na środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, początkowo przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku, a lokalnie na wybrzeżu do 16 st. C; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 9 st. C.