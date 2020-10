Śląskie. Pół kilograma marihuany leżało na biurku

Policjanci z Kalet podczas nocnego patrolu miasta zwrócili uwagę na podejrzane zachowanie mężczyzny z plecakiem, przebiegającego obok nich. Podczas legitymowania, mężczyzna był bardzo zdenerwowany. Stróże prawa szybko ustalili, co było tego powodem. W plecaku 20-latka znajdowało się metalowe pudełeczko, a w nim susz roślinny. Badanie potwierdziło, że była to marihuana. Sprawca tłumaczył policjantom, że to prezent, który otrzymał podczas wykładów o konopiach. Właściciel nielegalnej substancji został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.