Śląskie. Niebezpieczna pogoda, interwencje strażaków

Zgodnie z informacjami Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało w czwartek rano ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla całego regionu – obowiązujące do godz. 9. w piątek. Prognozowana suma opadów w tym czasie wynosi od 40 mm do 60 mm, miejscami do 80 mm.