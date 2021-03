Śląskie. Jest przetarg. GZM kupi autobusy elektryczne

Spośród 32 autobusów 27 pojazdów będzie 12-metrowych, a 5 przegubowych o długości 18 metrów. Termin składania ofert to 5 maja. Pierwszych pojazdów Metropolia spodziewa się w połowie 2022 r., a wszystkich - najpóźniej do końca marca 2023 r. Pojazdy, po 8, zostaną rozdzielone między samorządowych przewoźników z terenu GZM: trafią do Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu i Świerklańcu. Koszt inwestycji to 120 mln zł, z czego 80 mln zł to dofinansowanie otrzymane w ramach programu GEPARD II.