Śląskie. Gminy dostały rekompensaty. Na co pójdą pieniądze?

Fundusze mają być rekompensatą z budżetu regionalnego samorządu za utracone dochody, wobec decyzji podjętych przez te gminy na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej. - Najważniejsze jest to, że dziś samorządy - regionalny i lokalny - są razem i wspierają się. W tym trudnym czasie okazujemy łączność, wsparcie i solidarność. Turystyka jest dla nas ważna. Województwo śląskie mimo trudnego czasu także dla nas, wyasygnowało środki. Staramy się jako samorządowcy pomagać samorządowcom i rozwiązywać problemy – mówił Chełstowski.

Śląskie. 8 milionów złotych wsparcia dla beskidzkich gmin

Wysokość wnioskowanej przez jedną gminę pomocy mogła sięgać 2 mln zł, jeśli stosunek oferowanych w niej miejsc noclegowych do liczby mieszkańców przekracza 0,5. Pozostałe gminy mogły otrzymać 500 tys. zł. Pula wsparcia w gminach beskidzkich sięgnęła 8 mln zł. Kolejny etap ma objąć gminy jurajskie.

Konto pozostałych gmin wzbogaciło się o kwoty od 100 tys. do 477 tys. zł. Wśród inwestycji będą m.in. przebudowa treningowych skoczni narciarskich w Gilowicach, remont amfiteatru w Jaworzu oraz zakup sprzętu do utrzymania tras do narciarstwa biegowego w rejonie Magurki Wilkowickiej w Wilkowicach.