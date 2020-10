Śląskie. Dwie ważne inwestycje w zawierciańskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Będzie lepszy dojazd

Budowa 700-metrowego odcinka drogi, aż do skrzyżowania z ul. Myśliwską, ma zakończyć się w połowie przyszłego roku i będzie kosztowała ponad 3,2 mln zł. Na ten cel miasto uzyskało z Unii Europejskie j ponad 2 mln 300 tys. zł oraz blisko 700 tys. zł z budżetu państwa.

- Dzięki tej inwestycji nasi potencjalni inwestorzy uzyskają dostęp do 9 nowych działek. Poza tym, poprawimy dostęp do Strefy Aktywności Gospodarczej, umożliwiając bezpośredni dojazd z ulicy Myśliwskiej. Na pewno zwiększy to atrakcyjność strefy – podkreśla Katarzyna Mikuła, dyrektor Agencji Rozwoju Zawiercia.