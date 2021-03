Śląskie. Dwa groźne wypadki w Czańcu. Interweniował helikopter LPR

Do dwóch poważnych wypadków doszło w Czańcu w powiecie bielskim. Najpierw kabina samochodu ciężarowego przygniotła kierowcę, a następnie rowerzysta został potrącony przez samochód.

Do obu zdarzeń doszło w rejonie stacji benzynowej przy ul. Kęckiej w Czańcu. Na jej terenie kierowca samochodu ciężarowego próbował naprawić swój pojazd. W pewnym momencie podniesiona kabina opadła i przygniotła mężczyznę, uderzając go w głowę. Obrażenia były na tyle poważne, że konieczne okazało się wezwanie helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.Miejsce lądowania zabezpieczyli strażacy z jednostek OSP w Czańcu i Kobiernicach. Helikopter zabrał mężczyznę do szpitala.

W trakcie interwencji doszło też do drugiego wypadku, w którym poszkodowany został... rowerzysta. Ten prawdopodobnie tak zapatrzył się na interweniujących ratowników i LPR, że stracił ostrożność i wjechał w samochód. Ze Do zdarzenia doszło poza drogą publiczną. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że sam zawinił. W jego wypadku także potrzebna była interwencja służb medycznych. Ze złamaną nogą trafił do szpitala.

Dodajmy, że dla strażaków z Kobiernic to nie był koniec interwencji. Wracając z Czańca zauważyli pożar zgromadzonych odpadów i zarośli w rejonie wałów przeciwpowodziowych przy ul. Wałowej w Kobiernicach. „Sytuacja została zgłoszona do stanowiska kierowania i dokonano podmiany samochodów z SLRt Mercedes-Benz Sprinter na GBA Star-MAN. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ugaszono pożar i przegrzebano odpady zielone. Spaleniu uległo ok. 100 m2 nieużytków” - poinformowała OSP Kobiernice.

