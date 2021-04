Śląskie. Blisko tragedii. Dachowanie w Truskolasach.

Śląskie. 23-latka wyszła cało z dachowania

Przekonała się o tym mieszkanka gminy Wręczyca Wielka. W czwartek po godzinie 7 rano, oficer dyżurny komendy w Kłobucku otrzymał zgłoszenie o dachowaniu samochodu wmiejscowości Truskolasy przy ulicy Częstochowskiej. Na miejsce skierowane zostały służby. Okazało się, że 23-letnia kierująca bmw nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechała do przydrożnego rowu, doprowadzając do dachowania pojazdu. Kobieta nie doznała żadnych obrażeń ciała. Natomiast za wykroczenie naruszenia przepisów bezpieczeństwa została ukarana mandatem karnym.