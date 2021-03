Śląskie. Akcja CBŚP. Zlikwidowane plantacje konopi indyjskich

Zlikwidowane dwie plantacje, na których rosło ponad tysiąc krzaków konopi, przejęcie 12 kg marihuany i profesjonalnego sprzętu służącego do uprawy konopi - to efekt uderzenia policjantów z katowickiego CBŚP w narkobiznes. Z zabezpieczonych roślin można by uzyskać ponad 200 kg marihuany wartej ok. 3,4 mln zł.

Śląskie Policjanci zlikwidowali dwie plantacje konopi.. Źródło: Śląska Policja