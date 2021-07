Żory. Właściciel poszedł na zakupy. Horror psa przed centrum handlowym

Żory. 58-latek zostawił swojego psa w pełnym słońcu bez dostępu do wody

Zanim na miejsce przyjechał patrol policji oraz rakarz odnalazł się właściciel psa. 58-latek tłumaczył, że przyjechał z psem do galerii i pozostawił zwierzę przed wejściem, gdyż nie było możliwe wprowadzenie go do środka, a sam poszedł do jednego z salonów usługowych. Zapewniał, że mimo tego, że pies ma 10 lat i jest schorowany, on troszczy się o niego. Twierdził, że znajduje się pod pieką weterynaryjną i ma aktualne szczepienia.