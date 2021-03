Żory. Ukradł samochód, w ten sposób chciał odzyskać dług

Żory. Ukradł bmw za dług

Poszkodowany zawiadomił policję. Kryminalni natychmiast ruszyli do działania. Już wkrótce na osiedlu Pawlikowskiego zauważyli skradziony pojazd, za którego kierownicą siedział znany im 24-latek. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy. Usłyszał zarzuty i został aresztowany.

Nawet do 5 lat więzienia grozi z kolei 43-letniemu mężczyźnie, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Bytomiu. Kierowca zlekceważył sygnały nakazujące zatrzymanie pojazdu i gwałtownie zaczął przyspieszać. Stróże prawa natychmiast rozpoczęli pościg za uciekinierem, który łamał po drodze wiele przepisów ruchu drogowego. Na ulicy Alei Jana Pawła II mundurowi zatrzymali kierowcę. Jak się okazało, 43-letni mieszkaniec Bytomia miał co najmniej kilka powodów do ucieczki. Policjanci ustalili, że mężczyzna był poszukiwany, nie miał prawa jazdy oraz kierował pojazdem pod wpływem narkotyków.