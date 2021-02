Żory. Okradł listonoszkę, pościg policji

Komenda policji w Żorach zatrzymała 28-latka z Jastrzębia Zdroju. Jest on podejrzany za kradzież wózka z listami. - 28-latek wykorzystał chwilową nieuwagę listonoszki i gdy ta na moment „spuściła z oka” swój wózek, złapał zań i ukrył za samochodem. Chwilę później, widząc zdenerwowaną kobietę, zapytał, czy aby nie szuka wózka, a po chwili wskazał palcem drogę ucieczki rzekomego złodzieja – opisuje policja.

Żory. Ukradł torbę z przesyłkami

Listonoszka zgłosiła sprawę na policję. Patrolujący okolicę funkcjonariusze najpierw odnaleźli porzucony wózek, a następnie zauważyli mężczyznę pochylającego się nad ziemią i przeszukującego stertę listów. Kiedy zaczęli zbliżać się do niego, mężczyzna rzucił się do ucieczki. Po chwili został zatrzymany.

28-latek został doprowadzony do komendy i tego samego dnia usłyszał zarzuty. Odpowie za naruszenie tajemnicy korespondencji oraz kradzieże sklepowe. Sprawca przyznał się do przestępstwa oraz wykroczeń, grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.