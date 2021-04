Żory. Nosisz maseczkę? Amigo przypomina, jak to robić prawidłowo

To był przypadek. Szli ulicą, gdy ktoś zaczepnie zwrócił jednemu z nich uwagę o obowiązku noszenia maseczek. Wzięli sobie to do serca, bynajmniej nie ze względu na docinki, a najważniejszą sprawę – tj. zdrowie i życie nas wszystkich. I tak zrodził się pomysł zorganizowania akcji.

Amigo uczy, jak prawidłowo nosić maseczkę Źródło: Policja w Żorach