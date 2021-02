W ramach projektu powstał nowoczesny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. - Na ten oddział trafiają pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenie życia, którzy wymagają intensywnych zabiegów, monitorowania a przede wszystkim podtrzymywania funkcji życiowych. Z tego względu jest to przestrzeń, która powinna spełniać najwyższe standardy. Dzięki realizacji projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską oraz z dużym zaangażowaniem środków miejskich, udało nam się w tempie Ewy Swobody zrealizować potężną inwestycję – powiedziała podczas otwarcia oddziału Katarzyna Siemieniec, prezes MZOZ Szpitala Miejskiego w Żorach. – Oddział zmienił swoją powierzchnię i ma teraz prawie 450 metrów kwadratowych. Liczba łóżek zwiększyła się z 5 do 8. Dzięki temu możemy ubiegać się o to, aby oddział uzyskał II stopień referencyjności. To duży przeskok i moment, kiedy czujemy, że Szpital Miejski wkroczył w XXI wiek - podkreśliła Siemieniec.

Żory. Otwarcie do użytku nowoczesnego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nowy sprzęt zaprezentował dr Marcin Morawski, ordynator oddziału intensywnej terapii szpitala w Żorach. – Mamy nowe łóżka dla pacjentów oddziału intensywnej, więc wyposażone w wagę, co wydaje się małą rzeczą a jest bardzo istotne. Są to bardzo nowoczesne łóżka. Mamy też dwa respiratory oraz monitory służące do monitorowanie pacjentów na intensywnej terapii, są to bardzo zaawansowane urządzenia. Są też pompy infuzyjne, służące do precyzyjnego dawkowania leków dożylnych i przenośny respirator – tłumaczył dr Marcin Morawski.