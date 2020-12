Zawiercie. Zwierzęta bezpieczne. Schronisko nadal może działać

Schronisko w Zawierciu uratowane

– Od teraz możemy skupić się w pełni na rozwoju nowych projektów, dzięki którym dziesiątki bezdomnych psiaków oraz kociaków będą mogły przebywać w coraz to lepszych warunkach. Zdajemy sobie sprawę, że schroniskowe boksy nie zastąpią im prawdziwych domów, ale chcemy wkładać całe serducho w to, by troszczyć się o naszych podopiecznych najlepiej jak to tylko możliwe – zapewnili przedstawiciele schroniska.