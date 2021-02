Zawiercie. Mieszkańcy odetchną, seryjni włamywacze w rękach policji

25 stycznia policja otrzymała zgłoszenia o serii włamań, do których doszło na terenie powiatu zawierciańskiego. Złodzieje splądrowali pomieszczenia nie tylko w domach prywatnych, ale również włamali się do mieszkania jednego z bloków na terenie Zawiercia. Z jednego lokalu zabrali złotą i srebrną biżuterię o łącznej wartości ponad dwóch tysięcy złotych. Ich łupem padł także metalowy sejf, skradziony z innego lokalu. Naruszyli również mir domowy. I to wszystko w ciągu jednego dnia.