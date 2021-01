Zawiercie. Kradł i pobił trzy osoby, został aresztowany

W lutym ubiegłego roku na terenie Zawiercia doszło do włamań do blaszanych garaży. Zniknęły z nich m. in. elektronarzędzia. Zawierciańscy policjanci ustalili, kto stoi za trzykrotnymi kradzieżami z włamaniem. Sprawcą przestępstw okazał się być znany już mundurowym 26-latek. Ponadto mieszkaniec Zawiercia w grudniu wspólnie z innym mężczyzną wtargnęli do jednego z mieszkań, w którym następnie pobili znajdujące się wewnątrz osoby. Mężczyźni zostali zatrzymani. Usłyszeli już zarzuty. Sąd wobec 26-latka zastosował środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.