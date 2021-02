Zabrze. Zaburza płodność i obniża jakość życia – porozmawiają o niej w marcu

Co roku, na całym świecie w marcu organizowane są wydarzenia, które mają wyjaśnić czym jest endometrioza . Wiele placówek prowadzi wykłady, spotkania i konsultacje medyczne by przybliżyć pacjentkom wiedzę na ten temat.

"Konferencja to okazja do uporządkowania wiedzy o chorobie i możliwościach jej terapii. Eksperci, wspólnie z pacjentkami, dyskutować będą o sposobach leczenia endometriozy i codziennym życiu z tą chorobą. Nie zabraknie trudnych tematów dotyczących życia seksualnego, bezpłodności czy problemów psychologicznych" – zdradza prezes zabrzańskiego szpitala, dr Mariusz Wójtowicz.

Wśród prelegentów znaleźli się lekarze, psycholodzy i fizjoterapeuci na co dzień zajmujący się leczeniem endometriozy. To m.in. specjaliści ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – ginekolodzy, chirurdzy czy seksuolodzy. To schorzenie wielonarządowe i leczone musi być w sposób interdyscyplinarny – stąd udział lekarzy różnych specjalizacji.