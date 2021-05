Zabrze. Uparty kierowca. 17 razy zatrzymany bez prawa jazdy

44-latek nigdy nie miał prawa jazdy, ale samochodem jeździć lubi. Brak uprawnień nie przeszkadza mu w siadaniu za kierownicą. W piątek, 8 maja, po raz kolejny to zrobił. Na ulicy Bytomskiej został zatrzymany do kontroli przez policjantów z wydziału ruchu drogowego zabrzańskiej komendy. Wiedział co go czeka, bo został zatrzymany już po raz 17! Do tej pory karany był kilkusetzłotowymi mandatami oraz grzywnami przez sąd.