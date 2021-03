Legnica. Mężczyzna zaciągnął siłą dziecko do mieszkania? Media: 61-latek zatrzymany

Legnica. 61-latek zaczepiał dzieci? Media: oferował im pieniądze

Z ich ustaleń wynika, że 61-latek miał początkowo zaczepiać dzieci, które bawiły się w piaskownicy znajdującej się na placu zabaw. Mężczyzna miał oferować im pieniądze, by poszły z nim do jego mieszkania.

Jak opisuje portal, dzieci zgodziły się pójść z 61-latkiem. Miały podejść przed klatkę schodową, lecz nie zgodziły się wejść do budynku. Wtedy mężczyzna miał stać się agresywny.

Zatrzymanie w Legnicy. Media: 61-latek siłą zaciągnął dziecko do domu

Z informacji RMF wynika, że 61-latek chwycił jedno z dzieci i siłą zaciągnął je do mieszkania. Zdarzenie miał zauważyć jeden z przechodniów, który błyskawicznie podjął działania - zaalarmował mieszkańców budynku, którzy, by dostać się do mieszkania, wybili okno.