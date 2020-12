Zabrze. Przelał 20 tysięcy złotych na własne konto, zgłosił kradzież

Zabrze. :Pieniądze na zapomnianym koncie

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. Sprawę wyjaśnili bardzo szybko, a jej finał był zaskakujący. Okazało się, że numer konta, na który przelane zostało 20 tysięcy złotych, należy do … pokrzywdzonego. Kiedy policjanci poinformowali go o swoich ustaleniach, mężczyzna nie krył zdziwienia. Po chwili wytłumaczył, że zapomniał, że ma jeszcze jedno konto, bo zakładał je dziesięć lat temu, a wpisując numer w przelewie, musiał się pomylić.

Przy okazji też sprawy policjanci zwracają uwagę by przy transakcjach internetowych i korzystaniu z bankowości internetowej zachowywać szczególną ostrożność, bo o błąd łatwo i można stracić sporą część oszczędności. Przy dokonywaniu przelewów dochodzi też do przestępstw. Oszuści np. wysyłają na adres poczty internetowej maile z linkami do fałszywych witryn bankowych. Policja uczula więc, by nie otwierać żadnych załączników i nie klikać w linki pochodzące z niewiadomego źródła.