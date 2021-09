Zabrze. Pomagał 91-latce, miał niecny plan

Mieszkaniec Cieszyna w niedzielę, 5 września, odwiedził swoją 91-letnią matkę, która mieszka sama w Zabrza w dzielnicy Helenka. Gdy wszedł do mieszkania zauważył, że brakuje kilku sprzętów: telewizora, pralki, radia, kuchenki mikrofalowej, dekodera telewizyjnego i maszyny do szycia oraz dokumentów. Kobieta, z uwagi na stan zdrowia, nie była w stanie wyjaśnić, co się stało z tymi rzeczami.