Zabrze. Nowy plac zabaw, dobre miejsce nie tylko dla najmłodszych

Zabrze. Nowy plac zabaw oddany do użytku

– Cieszy mnie niesłabnące zainteresowanie zabrzan budżetem partycypacyjnym i możliwościami, jakie on daje. Z każdym miesiącem przybywa zrealizowanych projektów, a kolejne wchodzą w ostatnią fazę wykonania – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. - Możemy podziwiać piękny, nowoczesny, bezpieczny i kolorowy plac zabaw przy ul. Lompy w Zaborzu. Jestem pewna, że przyniesie on wiele radości dzieciom, a dla dorosłych będzie wyraźnym sygnałem, że warto brać sprawy w swoje ręce i osobiście decydować na co mają być wydatkowane pieniądze przeznaczone na kolejne edycje budżetu partycypacyjnego – dodała.