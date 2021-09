Zabrze. Nowa życie wieży ciśnień, dowiesz się wszystko w węglu

Aby unijny projekt spełniał założenia rewitalizacji, obok funkcji związanych z celami muzealnymi, zakłada on przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianą rewitalizacją społeczną. Pomyślano je tak, aby nawiązywały do działalności placówki. To dlatego np. Centrum Żywego Rzemiosła, które powstać ma w piwnicach wieży, ma odtwarzać tradycyjne zanikające zawody rzemieślnicze związane ze śląską tradycją, a jego pracę i produkty będzie można wykorzystywać w działalności muzeum.