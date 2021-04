Zabrze. Miała tupet. Dwa razy w ciągu doby złapana na jeździe po pijanemu

Do pierwszego zatrzymania doszło w niedzielę, 18 kwietnia. Po godz. 23.00 oficer dyżurny zabrzańskiej policji odebrał zgłoszenie, że na ul. Długiej, na osiedlu Janek, do osobowego volkswagena wsiadła nietrzeźwa kobieta, która ruszając, uderzyła w inny samochód i w pojemnik na śmieci.

Zabrze. 45-latka dwa razy na podwójnym gazie

W poniedziałek po godz. 22.00 kobieta po raz drugi została zatrzymana. Policjanci spostrzegli ten sam samochód, jadący wyprowadzającą ruch z osiedla Janek ul. Sportową. Postanowili go skontrolować. Tym razem przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało 2,72 promila alkoholu w jej organizmie.Teraz kobieta odpowie za popełnione przestępstwo, a to, że dopuściła się go dwukrotnie, w tak krótkim czasie na pewno w znacząco zwiększy wymiar kary.