Zabrze. Krok od tragedii. Przez zaparowaną szybę potrącił dwoje pieszych

W czwartek, 28 stycznia, doszło do groźnego zdarzenia na przejściu dla pieszych. Kilka minut po godzinie 8.00 na ul. Budowlanej w Zabrzu doszło do potrącenia dwóch pieszych. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący pojazdem marki opel 37-latek nie ustąpił pierwszeństwa parze pieszych, która przechodziła przez oznakowane przejście. Prawdopodobnie główną przyczyną była zaparowana przednia szyba opla. Potrącone osoby to 70-latka i jej 72-letni mąż. Potrącony mężczyzna w stanie stabilnym z obrażeniami głowy został przewieziony do szpitala. Czynności w sprawie trwają.