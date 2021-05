Zabrze. Działka sprzedana. Co na niej powstanie?

- Dotychczas nieruchomości w zabrzańskiej części KSSE zakupiły 32 podmioty, co przekłada się na 92,6 proc. sprzedanej powierzchni strefy w Zabrzu. Do sprzedaży pozostały ostatnie dwie działki o łącznej powierzchni 8,99 ha. Dziewiętnaście firm uruchomiło już działalność gospodarczą. Zainwestowano dotąd ok. miliarda zł, tworząc ok. 1,5 tys. nowych miejsc pracy – poinformowali urzędnicy.