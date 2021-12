Zabójstwo 42-letniej Moniki. Śledczy wciąż nie znają przyczyny jej śmierci

42-letnia Monika W.-S., mieszkanka Jaworznika w gminie Żarki (woj. śląskie), 9 lipca wyszła z domu, wsiadła do białego forda fiesta i wyruszyła do rodziców i córki w województwie kujawsko-pomorskim. Gdy nie dotarła do domu i kontakt z nią się urwał, jej siostra zawiadomiła policję.