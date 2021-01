Wodzisław Śląski. Seryjny włamywacz w rękach policji. 25 latek miał popełnić kilkadziesiąt przestępstw

W ostatnim czasie na terenie powiatu wodzisławskiego policjanci otrzymali liczne zgłoszenia o włamaniach. głównie do aut oraz urządzeń znajdujących się na myjniach samochodowych. - Dzięki współpracy kryminalnych z kilku jednostek powiatu wodzisławskiego zatrzymano 25-latka – poinformowała komenda policji w Wodzisławiu Śląskim.

Wodzisław Śląski. Seryjny włamywacz zatrzymany

Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych, od 18 października 2020 roku do 25 stycznia 2021 roku mężczyzna dopuścił się kilkudziesięciu przestępstw. Przestępca działał głównie na terenie powiatu wodzisławskiego, m.in. Wodzisławia Śląskiego, Radlina, Pszowa i Rydułtów. Okradał sklepy oraz włamywał się do pojazdów i urządzeń na myjniach samochodowych. Jego sposób działania pozwolił śledczym na przedstawienie mu 21 zarzutów usiłowania kradzieży, kradzieży i kradzieży z włamaniem. W tym przypadku dużą rolę odegrała dobra współpraca kryminalnych z całego powiatu wodzisławskiego, której efektem było wytypowanie i zatrzymanie ukrywającego się sprawcy. Wobec 25-latka sąd zastosował już środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyźnie za popełnione czyny grozi kara do dziesięciu lat więzienia.