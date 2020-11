Wieliczka. Ukrainiec zatrzymany. Zajmował się nielegalną produkcją

Kryminalni z Wieliczki, podejrzewając obywatela Ukrainy o nielegalną działalność, weszli do mieszkania 47-latka z końcem października. Funkcjonariusze nie pomylili się, na miejscu ujawnili 21 kg suszu tytoniowego, blisko 500 sztuk wyprodukowanych papierosów jak i również około 67 litrów wyrobów alkoholowych bez wymaganych znaków akcyzy.

W mieszkaniu znaleziono również maszynę elektryczną do nabijania papierosów. Według wstępnych ustaleń kwota uszczuplenia podatku to około 20 tys. zł.

Mężczyzna został zatrzymany przez policję, będzie on odpowiadał za bezprawne rozporządzanie wyrobami akcyzowymi /art. 65kks/ za które grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3, bądź obie kary łącznie. Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów.