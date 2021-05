Tychy. Wymienisz piec, dostaniesz czujkę czadu

Nabór wniosków do programu wymiany starych źródeł ciepła na nowe, bardziej ekologiczne ruszył 27 kwietnia i potrwa do 28 maja. Może w nim wziąć udział każdy mieszkaniec Tychów, pod warunkiem, że spełni określone w regulaminie programu warunki.

Dla pierwszych osób, które zgłoszą się do programu czeka niespodzianka.

Tychy. Czujki gazu za wymianę pieca

- 25 osób, które pierwsze złożą poprawnie wypełniony wniosek otrzyma czujki czadu. Chcemy tym samym jeszcze bardziej zachęcić mieszkańców naszego miasta do udziału w programie i wymiany starego pieca na bardziej ekologiczny. Tylko od nas zależy, jakim powietrzem będziemy w Tychach oddychać, dlatego zróbmy wszystko, by jakość powietrza była coraz lepsza. Co więcej, wymiana kopciucha wcale nie musi być bardzo kosztowna – w ramach programu można otrzymać nawet 80 proc. dofinansowania. Dlatego nie szukajmy wymówek i nie czekajmy z decyzją – zachęca Hanna Skoczylas- zastępca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.