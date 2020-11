Tychy. Wyjątkowe eksponaty własnością Muzeum Miejskiego

Tyski kościół Ducha Świętego to ikona architektury, będąca jednym z najwybitniejszych budynków sakralnych zrealizowanych po II wojnie światowej w Polsce. Budowę kościoła rozpoczęto wiosną 1978 roku, w 1979 wzniesiono kaplicę, w 1982 oddano do użytku, a w 1983 roku ukończono dzwonnicę. Na jego wyjątkowość złożyły się talenty i pomysły dwóch twórców, architekta Stanisława Niemczyka i artysty Jerzego Nowosielskiego, którzy połączyli elementy różnych tradycji. To jedyne miejsce w regionie i jedno z niewielu w Polsce, gdzie znajdują się inspirowane malarstwem bizantyńskim polichromie Jerzego Nowosielskiego. W 2020 roku Kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego – został objęty ochroną wraz z dzwonnicą i otoczeniem.