Tychy. Tragiczny wypadek. Nie żyje mężczyzna. Wypadł z okna

Tychy. Mężczyzna nie przeżył upadku z okna.

Nie była to pierwsza interwencja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w ostatnich dniach. Około godziny 23.20 w sobotę, 3 kwietnia, na torowisku w pobliżu ulicy Bieruńskiej w Pszczynie, doszło do groźnego wypadku. Pociąg relacji Żywiec – Katowice potracił około 20-letnigo mężczyznę. Obrażenia były bardzo poważne. - Doznał on m.in. złamania kończyn dolnych, groźnego urazu biodra i głowy. Podejrzewano uraz kręgosłupa. Poszkodowany był przytomny. Ze względu na dużą odległość do szpitala, który mógł przyjąć pacjenta w tym stanie, zdecydowano się na transport drogą powietrzną. Do akcji ruszyła załoga Ratownika 4, który stacjonuje na katowickim Muchowcu – poinformował portal pless.pl.