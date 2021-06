Tychy. Różowe miejsca parkingowe, specjalnie dla kobiet w ciąży i nowych rodziców

- Miejsca te dedykowane są dla kobiet w ciąży oraz rodziców z dzieckiem do ukończenia pierwszego roku życia. Kilka dużych sklepów również posiada różowe parkingi. To ciekawy pomysł, który uwrażliwia na potrzeby ciężarnych kobiet oraz osób z niemowlakami – mówi Iwona Bińkowska naczelnik wydziału spraw społecznych i zdrowia w UM Tychy. - Poza tym każdy, kto miał maleńkie dziecko wie jak trudno wyciągnąć dziecko z fotelikiem samochodowym lub wózek typu gondola z auta. W tym wypadku nie ważne, kto parkuje: mama czy tata. Każde takie udogodnienie to ukłon w stronę rodziców – dodają urzędnicy.