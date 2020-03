Angela Merkel do narodu: "Koronawirus największym wyzwaniem od czasu II wojny światowej"

W telewizyjnym przemówieniu kanclerz Angela Merkel zwróciła się do mieszkańców Niemiec z wyjątkowym apelem o solidarność i dyscyplinę wobec zagrożenia, jakie stwarza nowy koronawirus. Nazwała je "największym wyzwaniem od czasu II wojny światowej".

- To historyczne zadanie, z którym tylko wspólnie możemy się uporać - powiedziała Merkel. - Zależy to od każdego z osobna i tym samym od nas wszystkich – dodała.

- Sytuacja jest poważna i otwarta. To znaczy nie tylko, ale również, będzie zależeć od tego, z jaką dyscypliną każdy przestrzega i realizuje (ustalone) zasady - podkreśliła.

Wystąpienie szefowej niemieckiego rządu jest transmitowane w różnych godzinach przez wiele niemieckich stacji telewizyjnych, w tym stacje publiczne ZDF i ARD. Nie licząc orędzi noworocznych kanclerz Angela Merkel po raz pierwszy w swojej blisko 15-letniej kadencji zwróciła się w przemówieniu telewizyjnym bezpośrednio do narodu.

Dynamiczna sytuacja

Kanclerz Niemiec nie zapowiedziała bardziej drastycznych środków, takich jak zakaz wychodzenia z domu. Powiedziała jednak: proszę przestrzegać zasad, które obowiązują przez najbliższy czas. Jako rząd będziemy na bieżąco sprawdzać, co można poprawić, ale także, co może być jeszcze konieczne.

Angela Merkel podkreśliła, że w tej dynamicznej sytuacji trzeba uczyć się na nowo, by "w każdym momencie zmienić strategię i móc reagować przy pomocy innych środków".

Rząd robi wszystko, co w jego mocy

Kanclerz zagwarantowała także firmom i pracownikom kompleksowe wsparcie w czasie "koronakryzysu". - Możemy i wykorzystamy wszystko, co konieczne, by wesprzeć naszych przedsiębiorców i pracowników, by mogli przejść tę ciężką próbę - powiedziała Merkel.